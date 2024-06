Calciomercato Milan, Morata fa GOLA a FURLANI! Piace perchè... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, Alvaro Morata fa gola al club rossonero: la clausola da 15 milioni di euro tenta Furlani. Le ultime

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha fatto il punto sul Alvaro Morata, punta dell’Atletico Madrid seguita anche dal calciomercato Milan:

PAROLE – «Morata è stato accostato alla Roma ma non ci risulta sia seguito dai giallorossi. Se tornasse in Italia la sua preferenza sarebbe la Juve ma a oggi non c’è trattativa in corso: è concentrato sugli Europei e l’Atlético lo lascerebbe partire solo per la clausola da 15 milioni».