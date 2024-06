Abate pronto a ripartire dalla Serie C: l’ex Milan può sedersi sulla panchina di questa squadra. ULTIME sul suo futuro

Ignazio Abate, dopo aver dato l’addio al Milan nelle scorse settimane, è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore nel calcio professionistico.

Come riportato da Sky Sport l’ex allenatore della Primavera rossonera sarebbe pronto a sedersi sulla panchina della Ternana, retrocessa in Serie C dopo l’ultimo campionato di Serie B.