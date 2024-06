Bastoni esalta l’obiettivo del mercato Milan: «È un grandissimo giocatore, ma non devo dirlo io». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Italia-Albania, Alessandro Bastoni ha parlato così di Calafiori, obiettivo anche del calciomercato Milan.

BASTONI – «Non ho mai capito perché due mancini non possono giocare insieme perché spesso vediamo due destri giocare insieme. Non vedo la differenza, si può fare tranquillamente. Calafiori è un grandissimo giocatore, non devo dirlo io. L’ha dimostrato a Bologna durante tutto l’anno. Ha giocato molto bene, sono convinto che siamo sulla strada giusta per trovare l’alchimia»