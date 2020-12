Milan, più di così non si può: ora serve solo la spinta del pubblico

Il Milan di Pioli sta facendo decisamente il massimo in ogni partita nonostante le tante difficoltà del momento

Se per il Milan l’assenza del pubblico è stata un vantaggio per ricostruire la fiducia in molti elementi della squadra, adesso, sembra un handicap importante. Con molti giocatori ormai beniamini del pubblico, dai vari Kessiè a Theo Hernandez, la spinta dei tifosi allo stadio sarebbe decisamente un ulteriore arma in più.

Il tifo però non può frenare adesso ed anzi, la grande accoglienza del pullman verso San Siro nel match di ieri contro la Lazio è una conferma di come il pubblico rimarrà sempre vicino alla squadra.