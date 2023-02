Milan, da Firenze a Londra: le due opzioni di Pioli e la formazione per la Champions. Turnover contro la Fiorentina per arrivare con le giuste energie contro il Tottenham

Pioli valuta il turnover per la sfida contro la Fiorentina a Firenze: un cambio di guardia che serve per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Mancano dieci giorni ma il tecnico rossonero studia già le possibili scelte per Londra.

Nel 3-4-1-2 designato, Diaz e Leao torneranno titolari dopo le assenze previste a Firenze: il primo riposa, il secondo è squalificato. Se gli allenamenti danno esito positivo, a centrocampo torna Bennacer accanto a Tonali, altrimenti ci sarà Krunic al posto dell’algerino. In difesa, invece, inamovibili Kalulu-Thiaw-Tomori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.