Milan, Pioli pensa al turnover contro la Fiorentina: dentro De Ketelaere e Kjaer. Squalifiche a parte, cambia la maggior parte dell’assetto visto finora

Due appuntamenti importanti sono segnati nel calendario dell’agenda del Milan: prima la Fiorentina in campionato, in trasferta; poi a Londra, contro il Tottenham per il ritorno degli ottavi di Champions League. In vista di quest’ultima, Pioli opta per il turnover contro la Viola, in alcuni casi forzato in altri per scelta.

A Firenze non ci saranno per squalifica Krunic e Leao: al loro posto ci dovrebbero essere Pobega e Rebic, favorito su Origi. In panchina anche Brahim Diaz, sostituito dall’uomo di mercato Charles De Ketelaere, che tornerebbe titolare. Riposo anche in difesa: potrebbe rientrare Kjaer per far riposare uno dei tre difensori: ballottaggio tra Thiaw e Tomori, con quest’ultimo favorito per la panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.