Milan, piace Duncan: affondo in caso di cessione di Kessie

Milan, il mercato in uscita per favorire quello in entrata, oggi le visite di Kjaer ma attenzione alla situazione Kessie-Duncan

Milan, Kessie valutato dai rossoneri non meno di 30 milioni di euro e sondato dall’Inter come ipotesi alternativa a Vidal nell’ambito della possibilità di scambio con Politano, anche se al momento, non sussistono le condizioni per lo scambio proposto dai nerazzurri.

IN CASO DI PARTENZA- Secondo quanto riportato da Gazzetta dello sport, in caso di addio di Kessie, valutato anche in Premier League da Wolverhampton e West Ham, i rossoneri sarebbero pronti ad investire per completare il reparto di centrocampo con il nome di Duncan del Sassuolo, valutato circa 20 milioni di euro.