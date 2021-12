Giunti: «Bravi ragazzi, chiudiamo l’anno con una vittoria»

Federico Giunti ha commentato ai microfoni del club la vittoria del Milan Primavera contro il Pescara. Le sue parole al termine del match

«Non parliamo troppo in fretta perchè abbiamo un altro impegno importantissimo contro una squadra che ha bisogno di punti. Oggi siamo partiti bene abbiamo avuto un approccio positivo, poi c’è stato un attimo di rilassamento potevamo chiudere la partita prima abbiamo lasciato che l’avversario rimanesse li. Dobbiamo far tesoro di questo detto questo devo fare i complimenti per la reazione che stanno avendo i ragazzi dopo un periodo non facile. In allenamento si danno da fare per prendere una maglia che quello che chiedo. Ora vediamo di finire bene l’ultima partita dell’anno e poi ci prenderemo qualche giorno di vacanza»