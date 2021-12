Chaka Traorè: «Possiamo vincere con chiunque, felice per i gol»

Chaka Traorè ha commentato ai microfoni del club la vittoria del Milan Primavera contro il Pescara. Le sue parole al termine del match

«Una partita preparata bene. Il lavoro in allenamento si è visto oggi in campo, stiamo crescendo e stiamo meritando il miglioramento in classifica e sono contento della doppietta/ quasi trilpetta spero di continuare così ad aiutare la squadra. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di vincere con chiunque e dobbiamo dare sempre il massimo in campo come fatto oggi »