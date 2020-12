Milan, pericolo Candreva: contro i rossoneri l’ex Inter si scatena

I numeri di Antonio Candreva contro il Milan mettono in guardia i rossoneri in vista del match di questa sera contro la Sampdoria

Il pericolo per il Milan per la gara contro la Sampdoria si chiama Antonio Candreva. L’ex Inter infatti, quando vede rossonero si scatena. L’esterno ha infatti preso parte a 7 gol (tre reti e quattro assist) contro il Diavolo in campionato, solo contro Fiorentina e Palermo è stato coinvolto in più marcature (entrambe 9).

Inoltre, il giocatore dei blucerchiati è in un ottimo periodo di forma. Nelle ultime due gare in Serie A ha segnato 1 gol e fornito 2 assist.