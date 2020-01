Milan, per il dopo Suso si pensa a due belga: Saelemaekers e Januzaj

Milan, per il dopo Suso (in partenza per Siviglia) si pensa a due giocatori belga: Alexis Saelemaekers e Adnan Januzaj

Jesus Suso è partito per Siviglia, il giocatore spagnolo lascia dopo 5 anni il Milan e passa in prestito al club andaluso per i prossimi 18 mesi. Una cessione che lascia un vuoto dal punto di vista tecnico tra le fila rossonere con la corsia di destra attualmente coperta dal solo Samu Castillejo.

Per sostituire Suso la dirigenza del Milan starebbe lavorando su due giocatori belga: Alexis Saelemaekers, classe ’99 dell’Anderlecht e Adnan Januzaj della Real Sociedad. Per il primo Maldini e co. dovranno fronteggiare la concorrenza del Friburgo, che ha già messo sul piatto 7,5 milioni, mentre per il secondo c’è da segnalare anche l’interesse della Roma.