Jesus Suso è in partenza per Siviglia, il giocatore è stato intercettato all’entrata per Linate dove tra pochi minuti volerà in direzione Spagna

Jesus Suso lascia il Milan e Milano, il giocatore spagnolo è da pochi minuti arrivato a Linate dove a breve volerà per la volta della Spagna. Dopo cinque anni, dunque, Suso lascia il Milan e passa al Siviglia con la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, tramutabile in obbligo sulla base dei risultati sportivi, per 20 milioni di euro.

Con la cessione di Suso il Milan potrà ottenere una plusvalenza totale visto che il giocatore è arrivato in rossonero praticamente a parametro zero nel 2015. L’ex numero 8 rossonero effettuerà oggi le visite mediche con il suo nuovo club e apporrà, sempre in giornata, la firma sul contratto.