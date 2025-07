Calciomercato Milan, Tare ha scelto il post Theo Hernandez! Trattativa serrata, si può chiudere così

Calciomercato Milan, Igli Tare ha scelto Archie Brown come sostituto di Theo Hernandez: contatti fitti e serrati con il Gent

Mentre il futuro di Theo Hernández al Milan è ormai definito, con la cessione all’Al Hilal ufficiale ieri, i rossoneri stanno cercando attivamente un successore, e tutti gli indizi puntano su Archie Brown come loro obiettivo principale. Il giovane terzino sinistro inglese, attualmente al KAA Gent in Belgio, avrebbe catturato l’attenzione dei giganti milanesi, che sono desiderosi di integrarlo in squadra il prima possibile. Secondo Gazzetta.it, l’ambizione del calciomercato Milan è che Brown si unisca alla squadra per il tour pre-campionato, che inizierà tra soli otto giorni. Questa rapida integrazione sottolinea la fiducia del club nel potenziale di Brown e il loro desiderio di una transizione senza soluzione di continuità.

I negoziati, tuttavia, si stanno rivelando una classica contesa del calciomercato. Il KAA Gent, ben consapevole del forte interesse del Milan e della crescente quotazione di Brown, starebbe cercando di innescare un’asta per i suoi servizi. Chiedono una cifra intorno ai 10 milioni di euro, un importo che riflette la loro valutazione di un giocatore che ha mostrato notevoli promesse. Il Milan, d’altra parte, offre “qualcosa in meno” – una cifra leggermente inferiore, indicando una strategia negoziale volta a ottenere un accordo più favorevole.

Ciò che conferisce al Milan un vantaggio significativo in queste discussioni è la chiara preferenza di Archie Brown per il trasferimento. Il “gradimento di Brown” per il Milan è un fattore cruciale, che spesso orienta le complesse trattative a favore del club interessato. Quando un giocatore desidera attivamente unirsi a una squadra specifica, può fare pressione sul club venditore affinché sia più disponibile ai negoziati, anche se le loro richieste iniziali non vengono soddisfatte per intero. Questo interesse reciproco tra Brown e il Milan potrebbe essere l’elemento decisivo che sbloccherà l’affare.

Il potenziale arrivo di Brown segnala un cambio strategico per il Milan mentre si prepara a un futuro senza il suo terzino sinistro titolare, Theo Hernández. Brown, noto per la sua atleticità, le sue capacità difensive e la sua abilità in fase offensiva, si adatta al profilo di un terzino moderno in grado di contribuire significativamente su entrambi i lati del campo. La sua giovane età è anche in linea con la recente strategia del Milan di investire in giovani talenti con un alto potenziale, garantendo successo a lungo termine e un potenziale valore di rivendita futuro.

I prossimi giorni saranno cruciali per determinare se il Milan riuscirà ad assicurarsi la firma di Brown prima del tour pre-campionato. La pressione è forte per chiudere l’affare rapidamente, consentendo a Brown di ambientarsi con i suoi potenziali nuovi compagni di squadra e di integrarsi nello schema tattico di Allegri. Un buon pre-campionato è fondamentale per ogni nuovo acquisto, specialmente per uno destinato a ricoprire un ruolo così significativo. La saga del trasferimento di Archie Brown è senza dubbio una delle trame più intriganti per i tifosi del Milan quest’estate, mentre attendono con ansia notizie sul giocatore che potrebbe definire la loro era post-Theo. Questa mossa potrebbe non solo assicurare una posizione vitale per il club, ma anche rappresentare un investimento intelligente in un futuro promettente.