Milan-Parma, l’arrivo del pullman rossonero a San Siro – VIDEO

Verso Milan-Parma: ecco l’arrivo dei pullman delle due compagini allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per il match di stasera

Questa sera andrà in scena, alle ore 20:45, Milan-Parma, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Una partita importante per gli uomini di Pioli, che dovranno rispondere alla chiamate delle rivali per allungare in classifica.

Nel frattempo, proprio pochi istanti fa, sono arrivati i pullman delle due squadre presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Di seguito vi riportiamo le riprese esclusive di Milan News 24.