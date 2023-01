Milan Parma Femminile: ecco quale può essere il fattore decisivo

Domenica il Milan Femminile affornterà il Parma nel lunch match di Serie A. C’è un fattore che può essere decisivo

Domenica il Milan Femminile affornterà il Parma nel lunch match di Serie A. C’è un fattore che può essere decisivo:

Si affrontano in questa gara la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva nel campionato in corso – il Milan (otto) incluse le sei (record) su sviluppi di calcio d’angolo – e quella che ne ha subite di più da fermo nel torneo in questa Serie A (il Parma, 10, di cui tre da corner).