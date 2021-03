Milan, pari con il cuore che agevola il passaggio ai quarti: grande risposta

Milan, celebrato questa mattina su tutte le prime pagine dei quotidiani odierni, la squadra c’è e si comporta da europea contro una grande

Milan, celebrato questa mattina su tutte le prime pagine dei quotidiani odierni, la squadra c’è e si comporta da europea contro una grande. Non era facile, da qui le parole entusiaste di Pioli a fine partita, il quale, anche grazie al goal di Kjaer si toglie la soddisfazione di poter pensare in grande, nonostante ci siano ancora 90 minuti da giocare giovedì prossimo San Siro. Gazzetta dello sport di questa mattina promuove i rossoneri, menzionando il caro vecchio cuore: “Milan, cuore e testa”. E ancora: “Domina a Manchester senza sei titolari ma rischia il ko. Al 92′ ci pensa Kjaer”.

QUARTI ALLA PORTATA- Ancora 90 minuti per decidere quale delle due andrà avanti ma ora sappiamo che lo United dovrà necessariamente vincere oppure pareggiare con almeno due goal. Non è molto ma è abbastanza in base a quanto visto ieri. In mezzo il Napoli (domenica sera) ma intanto la rosea mostra grande fiducia: “All’Old Trafford i rossoneri giocano con coraggio e personalità, non mollano dopo il goal di Diallo e pareggiano nel recupero. I quarti sono alla portata”.