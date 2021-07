Milan, offerta per Isco e stretta finale per Giroud: la situazione

Sportmediaset – il Milan ha avanzato la prima offerta al Real Madrid per Isco. Si tenta invece la stretta finale per Giroud

Oggi è iniziata ufficialmente la nuova stagione rossonera: questa mattina i giocatori si sono ritrovati a Milanello per il primo allenamento. Nel frattempo negli uffici di via Aldo Rossi procede spedita la programmazione del mercato estivo. Trequartista e attaccante sono due caselle importanti e pesanti, da colmare nel miglior modo possibile e, possibilmente, in brevi tempi. Secondo quanto riferito da Sportmediaset si starebbero facendo importanti passi in avanti per Isco e Giroud.

Stando al giornalista sportivo di “Onda Cero” Roberto Gómez, il Milan avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore del Real Madrid, registrando un certo interesse nel club spagnolo. Il contratto in scadenza nel 2022 assiste i rossoneri, che possono giostrare la trattativa con parecchia voce in capitolo. per quanto riguarda l’attaccante invece si sta verificando una stretta finale per Giroud. Il Diavolo ha deciso di versare un piccolo indennizzo al Chelsea, mentre con il giocatore esiste già da tempo un accordo per un biennale da circa 4 milioni netti a stagione più bonus.