Calciomercato Milan: stretta finale per Olivier Giroud, la situazione

Il Milan avrebbe trovato finalmente l’intesa con il Chelsea per chiudere l’operazione Olivier Giroud, ecco i dettagli

Olivier Giroud è sempre più vicino al Milan. Nelle ultime ore Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero trovato un’intesa (ancora da limare gli ultimi dettagli) con il Chelsea.

Il club di Via Aldo Rossi dovrebbe versare nelle casse londinesi un piccolo conguaglio economico per liberare in via definitiva l’ex attaccante dell’Arsenal. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo esperto di mercato.