Milan, occasione Tonali: Bennacer si ferma ed ora tocca a lui dopo la gara di giovedì che ne ha alzato la media punti in pagella. La Gazzetta di questa mattina lo ricorda, riportando la probabile rossonera, contro una Fiorentina da non sottovalutare assolutamente.

COME GIOVEDÌ- Senza voler strafare, l’ideale sarebbe ripartire dalla gara di giovedi in coppa, senza timidezza, come detto da albertini, ma con la grinta necessaria, atta a non far rimpiangere la mancanza di Bennacer. Gara da non sbagliare assolutamente, lo sa bene Rebic che al posto di Ibra avrà le sue belle responsabilità.