Milan, obiettivo? La realtà ad oggi parla chiaro: il mercato è indirizzato e il Corriere della sera di questa mattina fa il punto della situazione. A pag. 51 un’analisi obiettivi ma soprattutto di mercato: “Milan, obbligo di ripartenza per la missione Champions”. E ancora: “La frenata con l’Udinese impone ora ben altro ritmo. Maldini lavora già sul mercato”.

SERVE REALISMO- Come riporta il quotidiano, il Milan oggi vive una situazione di pochi sorrisi e di necessario realismo per capire bene in quale direzione andare. La Champions, obbligatoria ma a questo punto non più così sicura, porterebbe circa 50 milioni di euro nelle casse rossonere, fonte vitale per poter progettare un calciomercato degno di una squadra pronta a tornare nell’Europa più importante e soprattutto che possa portare un centravanti giovane e forte. Ad oggi è questo che conta, oltre ai rinnovi, agli infortuni e a quella serenità che inizia a vacillare, guardando le squadre alle spalle recuperare punti.