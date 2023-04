Milan, obiettivo Arnautovic: ecco perché i rossoneri dicono sì! Convincono le cifre e il giocatore, considerato da Milan

Fatta eccezione per Giroud, l’attacco del Milan è da rifare: Origi e Rebic continuano a deludere e non ci sono certezze su Ibrahimovic. Per questo, i rossoneri cercano e reputano Arnautovic un giocatore da Milan. Nessuna offerta al Bologna, ma contatti esplorativi per capire la situazione.

Da parte di Arnautovic, c’è la volontà: i migliori giocatori per lui giocano nel Milan, ovvero Ibrahimovic e Giroud, il primo tra i mortali per lui. In più, il rapporto dell’attaccante con Thiago Motta non è mai davvero decollato.

Il Bologna perderebbe un giocatore importante ma perderebbe anche un peso da 3 milioni. Il Milan, invece, si troverebbe un’altra punta di esperienza, acquistata a meno di 5 milioni, dall’alto dei suoi 34 anni, affiancando magari un giovane centroavanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.