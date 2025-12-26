Milan, i numeri sui provvedimenti disciplinari: un solo cartellino rosso, mentre quelli gialli…

Milan, ecco i numeri sui provvedimenti disciplinare: dai cartellini gialli a quelli rossi fino ai falli subiti e fatti. Il dato

Il percorso del Milan in questa Serie A è specchio fedele della filosofia del suo allenatore. Con 15 partite giocate, i rossoneri hanno collezionato 9 vittorie e ben 5 pareggi, subendo una sola sconfitta. Questo rullino di marcia ha permesso al club di mantenere una media punti elevata, consolidando la propria posizione nelle zone nobili della graduatoria. La squadra ha dimostrato una maturità importante, sapendo gestire i momenti di difficoltà senza perdere la bussola tattica.

Dal punto di vista disciplinare, il Milan si distingue per essere una formazione estremamente pulita. A fronte di 189 falli subiti, i rossoneri ne hanno commessi soltanto 145, collezionando 23 cartellini gialli e appena un cartellino rosso. Questi dati confermano la capacità dei giocatori di difendere con intelligenza, evitando interventi irruenti che potrebbero compromettere le partite. La gestione dei momenti caldi è diventata un punto di forza che permette ad Allegri di avere quasi sempre la rosa a disposizione.

Milan, una difesa blindata: i numeri della retroguardia

Le statistiche difensive certificano la solidità del reparto arretrato: sono solo 13 i gol subiti finora, un dato supportato dalle 46 parate complessive (che esaltano il rendimento di Maignan). Il Milan è una squadra che non si sottrae alla battaglia, come dimostrano i 758 duelli totali, di cui 394 vinti. La precisione negli interventi è altissima: su 276 tackles tentati, ben 163 sono andati a buon fine, segno di una fase difensiva organizzata nei minimi dettagli.

Questa base statistica racconta di un gruppo che ha trovato la sua identità nel sacrificio collettivo e nella precisione tecnica. Se il Milan riuscirà a mantenere questa tenuta difensiva e questa disciplina tattica anche nella seconda metà della stagione, i presupposti per lottare fino alla fine per obiettivi ambiziosi sono tutti presenti. Il pragmatismo di Allegri, unito alla qualità dei singoli nei duelli individuali, sta trasformando i rossoneri in una corazzata difficile da scardinare.