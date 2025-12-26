Milan Verona, l’arbitro sarà Fabbri: precedenti favorevoli ai rossoneri. I numeri

Milan Verona, l’arbitro del match sarà Fabbri: i precedenti sorridono ai rossoneri. Ecco tutti i numeri

Domenica alle ore 12.30, il Milan tornerà in campo a San Siro contro l’Hellas Verona per la diciassettesima giornata di Serie A Enilive. Dopo la delusione in Supercoppa Italiana contro il Napoli, i rossoneri cercano il riscatto affidandosi a un arbitro che evoca ricordi complessivamente positivi: Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Quello tra il Diavolo e il direttore di gara romagnolo sarà il quattordicesimo incrocio ufficiale. Il bilancio complessivo pende a favore del Milan, che con Fabbri ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e solo 2 sconfitte. Una statistica rassicurante per una squadra chiamata a ripartire immediatamente in campionato.

Milan Verona a Fabbri, ecco gli ultimi precedenti

L’ultimo contatto tra il Milan e Fabbri risale alla scorsa stagione, precisamente alla semifinale d’andata di Coppa Italia, terminata 1-1 nel derby contro l’Inter di Inzaghi quando sulla panchina rossonera sedeva ancora Sergio Conceicao.

In Serie A, invece, bisogna tornare indietro di un anno esatto: era il 29 dicembre quando Fabbri diresse Milan-Roma, finita sempre 1-1. Quella sfida viene ricordata non solo per il risultato, ma soprattutto perché segnò l’ultima apparizione di Paulo Fonseca alla guida dei rossoneri. Domenica, contro gli scaligeri, l’obiettivo è spezzare la serie di pareggi e ritrovare un successo che manca sotto la sua direzione dal periodo pre- Fonseca.