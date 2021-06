Milan, non solo acquisti: tutto il valore delle possibili cessioni a pochi giorni dall’apertura ufficiale delle trattative

Milan, non solo acquisti: tutto il valore delle possibili cessioni a pochi giorni dall’apertura ufficiale delle trattative. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito al tesoretto rossonero: “Milan, tesoro da 50 milioni”. E ancora: “Se c’è l’offerta giusta, Leao ed Hauge ai saluti. Con Krunic e Castillejo l’incasso può salire”.

LA SITUAZIONE- Questo il sunto del valore Milan in uscita, utile sicuramente a piazzare l’idea del super colpo per l’attacco, qualora non dovesse arrivare Giroud dal Chelsea: “I due talenti rossoneri ora non sono più incedibili. Con l’eventuale partenza di tutti e quattro, il club

supererebbe la spesa fatta per Tomori e Maignan”.