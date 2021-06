Milan, non si chiudono le trattative per Diaz e Giroud: il punto

Nel corso di questa settimana il Milan riprenderà i contatti con Real Madrid e Chelsea per definire il futuro di Brahim Diaz e Giroud

Nelle prossime ore il Milan ritornerà a trattare con Real Madrid e Chelsea per definire il futuro di Brahim Diaz e Oliver Giroud. Per il talento spagnolo si parla di rinnovo di prestito con la possibilità di inserire però un diritto d’acquisto in favore dei rossoneri.

Per Giroud si dovrebbe essere arrivati ai dettagli con i blues che avrebbero dato il lasciapassare al Milan per trattare direttamente con il giocatore.