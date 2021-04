Milan, non è una resa ma una realtà oggettiva: ora le spalle

Milan, obiettivi: guardando in faccia la realtà arriva oggi una risposta in collaborazione con l’Inter che a Bologna si comporta come si deve

Milan, obiettivi: guardando in faccia la realtà arriva oggi una risposta in collaborazione con l’Inter che a Bologna si comporta come si deve, ovvero da prima in classifica, da più forte di tutte, esattamente come dovrebbe essere una squadra che punta a vincere il campionato. Il Milan del 2021 è un lontano ricordo di quello del 2020 anche se l’anno appena trascorso aveva già lanciato qualche allarme, forse poco ascoltato.

OBIETTIVO CHAMPIONS- Ora bisognerà necessariamente guardarsi le spalle da Juventus, Atalanta, Napoli ma non solo. Ad ogni modo la cosa più importante, oltre al guardare la classifica rimane la concentrazione e l’obiettivo performativo: cercare di vincere le partite e poi tirare le somme alla fine ma ora, pensando un po’ meno allo scudetto.