Padovan: «Altro che scudetto, il Milan corre un grosso rischio»

Giancarlo Padovan ha commentato il pareggio del Milan contro la Sampdoria sottolineando come il Milan rischi anche la Champions

Intervenendo negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha analizzato il momento del Milan alla luce del pareggio per uno a uno contro la Sampdoria a San Siro nella gara giocata oggi alle 12:30:

«La rincorsa scudetto del Milan non è mai esistita. Il Milan è in picchiata, non sta battendo la testa ma sta rallentando vistosamente. Non credevo che rischiasse il posto Champions ma se continua così lo rischia. Oggi nel primo tempo non ha fatto un tiro in porta».