Milan Newcastle, così non va: clamoroso dato sui tiri in porta nella prima uscita stagionale in Champions League

Il Milan ha creato tanto ma non è stato altrettanto bravo a sfruttare le molteplici occasioni da gol che gli sono capitate. Fa riflettere il dato sui tiri in porta diffuso da Opta.

I 25 tiri del Milan (nove in porta) sono stati il proprio massimo in una partita di Champions League senza gol da quando ne aveva totalizzati 27 contro il PSV nell’ottobre 2005 (13 in porta).