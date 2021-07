Milan, nella scelta del trequartista conterà l’ingaggio

Il Milan sta valutando chi acquistare al posto di Hakan Calhanoglu. In lizza ci sono diversi candidati, ma occhio all’ingaggio

Il Milan sta valutando chi acquistare al posto di Hakan Calhanoglu. In lizza ci sono diversi candidati, tra cui Ilicic, James Rodriguez, Isco, Coutinho e Tadic.

Un fattore importante sarà l’ingaggio, perché i rossoneri si sono imposti di non superare certe cifre per non creare ‘inflazione’ di spogliatoio. In questo senso il profilo di Rodriguez convince poco, mentre è più alla portata un giocatore come Ilicic.