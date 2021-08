Milan: nel 2020-2021 rosso dimezzato grazie alla Champions, i dettagli

Nel 2020-21 rosso dimezzato. La chiave per il Milan sarà la continuità in Champions League: così si può sviluppare il fatturato

La scorsa stagione, nonostante i danni causati dal Covid, il Milan avrebbe concluso con un deficit dimezzato rispetto al -195 milioni del 2019-20: il bilancio al 30giugno 2021 verrà approvato soltanto a ottobre ma la tendenza (attorno a -100milioni) appare chiara, grazie alla riduzione degli stipendi, ai proventi dell’Europa League e ai primi segni più del marketing che, a causa della lunga crisi sportiva, era arrivato ai minimi storici.

Il ritorno in Champions League, dopo sette anni di assenza, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, garantirà ricavi aggiuntivi per 40-50 milioni che miglioreranno ulteriormente il conto economico, a valere sull’esercizio 2021-22.