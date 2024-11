Milan e Nasser Centre for Science and Technology, al via la partnership: insieme per la prima Milan Academy nel Bahrain. Il comunicato

Il Milan attraverso un comunicato ufficializzato ha annunciato una nuova importante partnership con NCST. Ecco tutti i dettagli.

IL COMUNICATO – AC Milan è orgoglioso di annunciare una nuova partnership con Nasser Centre for Science and Technology (NCST), che inaugurerà la prima AC Milan Academy Pro nel Regno del Bahrain. Teatro della nuova Academy sarà il prestigioso NCST di Askar, Bahrain.

In qualità di istituzione leader nel settore educativo e della formazione professionale, NCST unisce istruzione accademica e formazione sportiva per supportare i giovani atleti delle scuole superiori. La partnership sfrutterà l’esperienza di AC Milan per guidare gli studenti attraverso un programma di allenamento calcistico specializzato, assistendoli nello sviluppo atletico e pedagogico per formare la prossima generazione di calciatori professionisti in Bahrain, e settare nuovi standard nell’educazione sportiva del Regno.

Grazie al Metodo Milan, che punta a valorizzare il potenziale dei giovani partecipanti attraverso attività mirate al miglioramento individuale, gli allenatori dell’AC Milan Academy si concentreranno sullo sviluppo delle abilità tecniche dei giovani calciatori, promuovendo al contempo un approccio olistico all’istruzione e alla crescita personale. Il progetto intende integrare l’educazione sportiva con la formazione calcistica professionale, rafforzando il percorso di Sports and Business Management di NCST e promuovendo la cultura sportiva tra i giovani del Bahrain.

La collaborazione è stata ufficialmente lanciata durante una cerimonia presso Casa Milan, dove il Chief Commercial Officer di AC Milan, Maikel Oettle, e il CEO del NCST, Dr. Abdulla Naser Al-Noaimi, hanno celebrato la firma dell’accordo, dando il via ufficiale alla partnership.