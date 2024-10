Milan Napoli, tegola dell’ultimo minuto! Fonseca perde il titolarissimo

Milan Napoli, tegola dell’ultimo minuto! Paulo Fonseca perde il titolarissimo Christian Pulisic per un attacco influenzale: ecco il suo cambio

Tegola dell’ultimo minuto per Paulo Fonseca in vista di Milan Napoli. Come riporta il giornalista Luca Bianchin, i rossoneri dovranno fare a meno di Christian Pulisic per un attacco influenzale.

Lo statunitense verrà sostituito da Ruben Loftus Cheek sulla trequarti, con l’inserimento accanto a Fofana di Musah.