Milan Napoli: il club ricorda il precedente del 2011 – VIDEO

Una vittoria sulla strada verso lo scudetto. Il 28 febbraio 2011 il Milan allora allenato da Allegri vinse a San Siro 3-0 battendo il Napoli di Mazzarri: Dopo lo 0-0 della prima frazione, Zlatan trasformò dagli undici metri il vantaggio rossonero. Nel finale arrivarono le reti di Boateng e Pato, per un rotondo 3-0. Un successo che segnò un tassello importante poi verso lo scudetto conteso quell’anno anche dall’Inter. Il Milan si augura di poter ripetere quel successo domani sera anche contro il Napoli di Spalletti.

Il club alla viglilia del match ha caricato l’ambiente con un video che ricorda proprio quella vittoria nel 2011

#MilanNapoli, 2011: let's look back on a night to remember

Relive the Rossoneri's momentous match in the race to the Scudetto

Riavvolgiamo il nastro per rivivere una notte da sogno, una vittoria dal sapore di Scudetto

— AC Milan (@acmilan) December 18, 2021