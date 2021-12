Padovan: «Il Milan è ad un bivio cruciale»

Ai microfoni di SkySport, Giancarlo Padovan ha commentato così il match di stasera tra Milan e Napoli

Ai microfoni di SkySport, Giancarlo Padovan ha commentato così il match di stasera tra Milan e Napoli. Ecco le sue parole:

«Mi aspetto una partita enigmatica. Ci sono tanti assenti da entrambe la parti, quindi si vedrà quanto sono valide le alternative della due squadre ai titolari. Il Milan è ad un bivio cruciale. Il pareggio è il male minore. Il Milan ha tanti assenti ed ha una condizione tecnica inferiore alla sua media. Non sta bene. Kessie si è spento in mezzo al campo. Anche Diaz si è spento. Però da gennaio in avanti ha solo la Coppa Italia e campionato ».