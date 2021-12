Ibrahimovic si prepara: i numeri dello svdese contro il Napoli

Nella sfida di domani sera contro il Napoli a guidare l’attacco del Milan ci sarà Zlatan Ibrahimovic che contro gli azzurri…

Nella sfida di domani sera contro il Napoli valida per la dicottesima di campionato, a guidare l’attacco del Milan ci sarà Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite contro il Napoli in Serie A, tra cui una doppietta nel match d’andata dello scorso campionato: tra chi ha segnato almeno sette reti nel torneo in corso, l’11 rossonero è il calciatore con la migliore media gol (uno ogni 88 minuti in campo).