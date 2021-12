Fattore Messias: i numeri del brasiliano contro il Napoli

Domani sera il Milan sfiderà il Napoli. Tra i possibili titolari potrebbe esserci Messias che contro i partenopei..

Nella sfida di domani sera contro il Napoli valida per la dicottesima di campionato, a guidare l’attacco del Milan ci sarà Zlatan Ibrahimovic, alle sue spalle tra i titolari potrebbe esserci Junior Messias.

Il brasiliano ha preso parte a due reti in due sfide di Serie A contro il Napoli: un gol e un assist, entrambi nella sfida dello scorso aprile con la maglia del Crotone chissà che non possa ripetersi anche in maglia rossonera.