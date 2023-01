Milan Napoli Primavera 0-2 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la tredicesima giornata di campionato

Riparte la stagione del Milan Primavera dopo la sosta per il Mondiale. I ragazzi di Ignazio Abate sfidano il Napoli nella tredicesima giornata di campionato. Al PUMA House of Football i rossoneri cercano tre punti importanti per rilanciarsi in classifica.

Milan Napoli Primavera 0-2 LIVE: cronaca del match

1‘ – Comincia il match al PUMA House of Football.

3‘ – Grande occasione per il Milan con un azione personale di Scotti che da metà campo arriva fino in area di rigore seminando il panico nella difesa partenopea. Bravo il portiere Boffelli a deviare la sua conclusione in angolo.

7‘ – Altra occasione per il Milan. Bartesaghi sfonda sulla sinistra ed entra in area da posizione laterale. Cross rasoterra forte in direzione di Scotti, anticipato in area di rigore dal difensore azzurro.

8‘ – Sempre Scotti pericoloso in questi primi minuti. Il classe ’06 va via in area ad Obaretin e cerca il diagonale, respinge Boffelli.

19′ GOL NAPOLI – Cross dalla destra su cui svetta di testa di Gioielli che infila Torriani.

28‘ – Ci prova Bartesaghi al volo da fuori area, palla fuori non di molto.

33‘ – Grande intuizione di Gala che resiste alla marcatura del difensore e pesca in area El Hilali. Il capitano ci prova al volo ma il suo tentativo è troppo centrale.

35‘ – Tiro di Gala da fuori area ben angolato, si distende Boffelli a toglierla dall’angolino.

FINE PRIMO TEMPO – Rossoneri immeritatamente sotto all’intervallo.

46‘ – Comincia il secondo tempo.

48′ GOL NAPOLI – Erroraccio di Simic che respinge palla addosso a Spavone. Bravissimo l’attaccante azzurro a liberarsi con una rouleta e trafiggere Torriani.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Napoli Primavera 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 19′ Gioielli, 48′ Spavone

MILAN (4-3-3): Torriani; Bakoune, Simic, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Eletu, Pluvio (46′ Stalmach); Sia, El Hilali, Scotti. A disp. Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Stalamch, Foglio, Perera, Robotti, Parmigiani, Omoregbe, Longhi, Casali, Magiameli All. Abate

NAPOLI: Boffelli; Barba, Giannini, Obaretin, Gioielli, Iaccarino (46′ Boni), Spavone, Alastuey, Rossi, Marchisiano, D’Avino A disp. Turi, Acampa, Pesce, Mutanda, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli, Gningue. All. Di Vicino

ARBITRO: Samuele Andreano

ASSISTENTI: Giovanni Dell’Orco – Giacomo Monaco

AMMONITI: 42′ Bartesaghi