Milan-Napoli, Pioli recupera due giocatori fondamentali: il punto infortuni e recuperi, in un momento in cui c’è bisogno di tutti, nessuno escluso. Gazzetta dello sport di questa mattina riassume la situazione con Ibra in primis e poi con altri giocatori, attesi da tempo e finalmente in gruppo: “Theo e Calhanoglu ok. disponibili già domani”.

OTTIME NOTIZIE- Ottime notizie per Pioli, il quale spera di recuperare invece Ibra per la gara di giovedì con lo United. La rosea poi prosegue nell’approfondimento: “Da valutare Romagnoli e Rebic, meno chance per avere dal fine settimana anche Bennacer e Mandzukic”.