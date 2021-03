Milan-Napoli, Pioli ora ha due certezze in più. Resta solo il campo per poter fornire le verità che il tecnico cerca ormai da tempo

Come riporta questa mattina Tuttosport a pag,14, Theo Hernandez e Calhanoglu tornano titolari dopo essere rientrati in gruppo in settimana. L'attenzione è chiaramente quasi tutta sul centrocampista turco, trasformato nell'ultimo periodo da infortuni e dal Covid, il quale lo ha restituito al campo, molto diverso dal punto di vista atletico.

ATTESA FINITA- L’attesa è finita, questa sera il responso del campo, la gara con il Napoli è un’altra “finale” che non si può sbagliare, è uno scontro diretto importantissimo per il proseguo del campionato, a prescindere dal fatto che si guardi la classifica in avanti (in direzione scudetto) o indietro (direzione Champions). Non c’è neanche più il tempo di concedere prestazioni anonime, ora è il momento di dare il massimo.