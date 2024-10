Milan Napoli, Di Lorenzo avverte i rossoneri: le sue parole dopo il gol vittoria

Milan Napoli, le parole di Di Lorenzo dopo la vittoria contro il Lecce. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Napoli, contro il Lecce, ha vinto per 1-0. Di Lorenzo ha siglato il gol decisivo: di seguito le sue parole in vista del Milan.

MILAN NAPOLI – «L’ambizione è quella di giocare sempre per vincere, lo abbiamo fatto in tutte le partite. Queste sono le partite sulla carta facili, ma in realtà non lo sono. Tutte le squadre vanno affrontate, ma poi conta quello che facciamo noi»