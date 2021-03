Milan-Napoli, out Calabria e Romagnoli: entità infortunio e tempi di recupero

Davide Calabria e Alessio Romagnoli sono rimasti fuori dai convocati di mister Pioli: ecco quando dovrebbero recuperare

Mister Pioli ha diramato negli scorsi minuti la lista dei convocati che prenderanno parte al match di questa sera, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, contro il Napoli. Non saranno del match Davide Calabria e Alessio Romagnoli.

Il primo è alle prese ancora con un fastidio al pube, mentre il capitano rossonero non ha smaltito il pestone rimediato contro l’Hellas Verona. L’obiettivo e la speranza di Pioli è quella di averli entrambi a disposizione per il match di ritorno contro il Manchester, in programma giovedì.