Davide Calabria a rischio per Milan Napoli: ecco il motivo

Davide Calabria non si è allenato oggi in gruppo ed è a rischio per lo scontro diretto di domenica sera tra Milan e Napoli

Brutta tegola per il Milan. Oggi Davide Calabria, uscito anzitempo nella sfida con lo United, non si è allenato in gruppo per un fastidio al pube e secondo Sky è a rischio per la partita di domenica sera contro il Napoli.

PRONTO DALOT – In caso di forfait (il dubbio verrà sciolto solo domani nella rifinitura) è pronto Diogo Dalot, autore di due ottime prestazioni