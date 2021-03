Manchester United-Milan, Romagnoli nemmeno in panchina: il motivo

Il difensore e capitano rossonero Alessio Romagnoli non siederà nemmeno in panchina nel match contro il Manchester United

Non siederà nemmeno in panchina Alessio Romagnoli nel match delle 18:55 contro il Manchester United, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Il capitano rossonero infatti non ha recuperato dal pestone rimediato in allenamento e per questo motivo sarà costretto a seguire la gara dalla tribuna. In campo ci saranno Kjaer e Tomori.