Stefano Pioli ce l’ha con Krunic in questo avvio di Milan-Napoli. Ecco le indicazioni per il centrocampista bosniaco

Stefano Pioli dà indicazioni a Rade Krunic in questo avvio di Milan-Napoli. Il tecnico rossonero gli chiede di stare più vicino ad Ibrahimovic, in modo da non lasciare troppo isolato lì in avanti l’attaccante.

