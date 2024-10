Milan Napoli, Costacurta analizza: «Primo gol? La colpa è sua!»

Milan Napoli, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha indicato in Thiaw il colpevole sul gol di Lukaku

Intervenuto a Sky, Alessandro Costacurta ha parlato così dei gol subiti dal Milan contro il Napoli:

PAROLE – «È il grosso problema. Quando la palla viene intercettata i due centrali non collaborano mai: sul gol sono uno più avanti all’altro. Se Thiaw si fosse mosso prima… Quello è stato il mio ruolo per 30 anni… Questo è un errore grave. È impossibile mettere in fuorigioco Lukaku, non sei da solo. Se vedi che il tuo compagno di reparto che è leggermente indietro. Secondo me Fonseca deve allenare questa cosa. Secondo gol del Napoli? Se si va a fare il raddoppio allora devi farlo, non fare l’ombra. Quando Fofana esce non va a raddoppiare, mai concedere il tiro in porta in quella situazione. Non va con la grinta giusta, non va così determinato».