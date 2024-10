Milan Napoli, il baby Camarda pronto di nuovo a San Siro: ci sarà contro i partenopei

Milan Napoli, il baby Francesco Camarda è pronto a vivere in prima persona un’altra serata a San Siro: ci sarà domani sera

Verso la sfida tra Milan e Napoli, nella lista dei convocati rientrerà nuovamente il baby Francesco Camarda. Nonostante il possibile ritorno di Luka Jovic, il giovane attaccante sarà aggregato di nuovo alla prima squadra.

Così come accaduto in Champions League, non è da escludere un possibile ingresso in campo del giocatore del Milan Futuro. La gara contro i partenopei andrà in scena martedì sera.