Milan-Napoli, Calhanoglu: entusiasmo ma massima attenzione sia alla condizione fisica che mentale date le prestazioni pre infortunio

Milan-Napoli, Calhanoglu: entusiasmo ma massima attenzione sia alla condizione fisica che mentale date le prestazioni pre infortunio. Tornato dal Covid sembrava completamente trasformato nella sostanza e nel colore, un po’ sbiadito rispetto alle prestazioni antecedenti. Tornato a lavorare in gruppo, domani sera dovrebbe scendere in campo insieme a Theo Hernandez, anche lui di rientro dopo un leggero stop.

PRONTO SUBITO- Ovviamente non c’è tempo di aspettare i recuperi totali della forma, qualora Pioli decidesse di mandarlo in campo subito vorrebbe certamente la garanzia di una prova come si deve, anche se questa, nessuno potrebbe dargliela. Ad ogni modo i patti saranno chiari, ormai ogni gara è un dentro o fuori.