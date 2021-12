Milan Napoli, Ambrosini: «Ci sono i presupposti per un grande match»

Massimo Ambrosini ha parlato del prossimo match tra Milan e Napoli. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista negli studi di Dazn

«Non è detto che venga una partita brutta per le assenze, è un’occasione. Le possibilità per vedere una gran partita ci sono, la posizione di classifica non impone troppi tatticismi. Entrambe hanno poi un’altra gara per rifarsi.»