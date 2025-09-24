Milan Napoli, clamorosa tentazione di Allegri! Può giocare lui a sorpresa, prossimi giorni assolutamente decisivi

Milan Napoli, spunta la clamorosa tentazione di Allegri in vista del Napoli: chi con Pulisic in attacco? Nkunku insidia Santiago Gimenez

La vittoria per 3-0 del Milan contro il Lecce in Coppa Italia non è stata solo un passaggio del turno, ma un banco di prova cruciale per l’allenatore Massimiliano Allegri. Come riportato da Calciomercato.com, il tecnico rossonero ha ricevuto risposte importanti dai giocatori meno impiegati in questo inizio di stagione. Il successo è il frutto di un lavoro metodico, che vede la piena sintonia tra l’allenatore e il direttore sportivo Tare, volto a valorizzare ogni singolo elemento della rosa.

La rinascita degli attaccanti: Gimenez e Nkunku

L’attenzione si è concentrata in particolare sugli attaccanti, con Gimenez e Nkunku che hanno mostrato segnali di ripresa e grande potenziale. La gestione psicologica di Allegri ha avuto un ruolo fondamentale. L’allenatore, infatti, si è “travestito da psicologo” per superare la crisi da gol di Gimenez, e la sua fiducia è stata ripagata. Il messicano ha sbloccato il risultato, segnando un gol che, seppur semplice nell’esecuzione, è stato cruciale per la sua serenità mentale. Anche se la prestazione non è stata perfetta, con qualche errore di controllo e un’occasione sprecata, il gol potrebbe averlo sbloccato definitivamente. Per la sfida contro il Napoli, Gimenez è in vantaggio per una maglia da titolare.

Dall’altra parte, Christopher Nkunku ha dato un saggio delle sue immense qualità. Il suo primo gol in rossonero, un autentico gioiello in semirovesciata, ha confermato ciò che in pochi osavano dubitare: il francese è un giocatore di assoluto livello. La sua condizione fisica è vicina al 100%, e questo lo rende un candidato serio per un posto nell’undici titolare, sebbene il ballottaggio con Gimenez rimanga aperto fino all’ultimo.

Le risposte dalla difesa e l’attesa per Leao

Oltre agli attaccanti, anche i giovani difensori hanno dimostrato il loro valore. Bartesaghi si è rivelato un affidabile vice-Estupinan, e De Winter ha offerto una solida prestazione al centro della difesa. Questi segnali confortano Allegri e Tare, che vedono nella profondità della rosa una risorsa preziosa per affrontare una stagione lunga e impegnativa.

La notizia più attesa, però, riguarda il rientro di Rafael Leao. Nelle parole rilasciate dal vice-allenatore Marco Landucci dopo la partita, si percepisce l’ottimismo. “Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica”, ha dichiarato. Sebbene non partirà dal primo minuto contro il Napoli, la sua presenza in panchina rappresenta un’arma in più per Allegri. L’articolo di Calciomercato.com sottolinea come il Milan sia in un momento molto positivo, con un gruppo unito e giocatori pronti a mettersi in gioco per conquistare il loro spazio, rendendo il lavoro di Tare e di Allegri sempre più gratificante.