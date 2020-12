Milan, Musacchio è ai margini: contro la Samp fuori per scelta tecnica

Il futuro di Mateo Musacchio sembra essere lontano da Milano. Il difensore è stato escluso per il match contro la Samp per scelta tecnica

L’avventura di Mateo Musacchio al Milan sembra essere arrivata agli sgoccioli. Il difensore non è stato convocato per il match contro la Sampdoria per scelta tecnica ed è ormai fuori dal progetto di Pioli. Una scelta per certi versi coraggiosa, vista la situazione precaria nel reparto difensivo.

Per l’argentino il futuro dovrebbe essere un ritorno in Spagna, con il Villarreal che monitora la situazione e che prepara il ritorno del classe ’90 già per il mercato di gennaio.